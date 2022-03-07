الأرصاد تحذر المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، العديد من النصائح الهامة للمواطنين بشأن حالة الطقس.

وقال شاهين، إنّ البلاد شهدت اليوم منخفضا جويا أقرب إلى ملامح الطقس الخماسيني قادم من الصحراء الشرقية لليبيا وامتد للصحراء الغربية وتحول إلى رياح جنوبية غربية مثيرة للأتربة تأثرت بها كل محافظات الجمهورية وتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ووجَّه رسالة تحذير للمتابعين بتوخي الحذر في قرار ارتداء الملابس الصيفية، قائلا: «بلاش تاخدوا القرار ده فصل الشتاء لم ينتهِ بعد حيث سينتهي في 21 مارس فلكيًا».

المنخفض انتهى سريعا

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «المنخفض بفضل الله كان سريعًا في تحركه وهو الآن في أقصى شرق البلاد وبقية محافظات الجمهورية متأثرة الآن برياح شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط ستعمل على انخفاضات درجات الحرارة وتحسن واضح في مدى الرؤية الأفقية».

استقرار الطقس قبل فجر اليوم

وتابع مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية الأفقية تحسنت على محافظات الشمال وشمال الصعيد نتيجة تحرك المنخفض، حيث توقّع استقرار الطقس قبل فجر اليوم وأن تبلغ العظمى في القاهرة غدًا 23 درجة مؤية أقل من اليوم بنحو 6 درجات مؤية والصغرى لهذه الليلة ستكون ما بين 12-13 درجة وستكون درجة الحرارة منخفضة وشديدة البرودة في ساعات الليل المتأخرة.

وأوضح: «وفقا لتوقعاتنا مع نهاية هذا الأسبوع يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة وستكون العظمى في القاهرة في حدود 18-19 درجة مئوية وبالتالي لسه الأجواء شتوية بداية من الأربعاء والخميس والجمعة وستصل في نهاية الأسبوع في السواحل الشمالية العظمى ما بين 17-18 مئوية والصغرى ستصل إلى 10 درجات مئوية».