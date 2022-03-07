أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 7-3-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الإثنين، بسوق الصاغة فى مصر، ليستقر المعدن الأصفر عند مستويات مرتفعة لم يصل لها منذ عامين بعد نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وجاءت أسعار الذهب فى مصر على النحو التالي:

جرام الذهب اليوم عيار 24 سعر 991 جنيها.

جرام الذهب عيار 21 سعر 865 جنيها.

جرام الذهب عيار 18 سعر 741 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6973 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 31 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات السياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية قوية.

ودفعت المخاوف الجيوسياسية جراء الحرب إلى تزايد الاقبال على المعدن النفيس، باعتباره الملاذ الأمن للاستثمار، خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وفي نهاية جلسات الأسبوع، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل- بنحو 1.6%، ما يعادل 30.70 دولارًا، ليصل إلى مستوى 1966.60 دولارًا للأوقية.

وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنحو 4.2%، ما يعادل 79 دولارًا، بدعم غزو روسيا لأوكرانيا.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.5%، ليصل إلى 1965.86 دولارًا للأوقية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مايو- بنسبة تزيد على 2.3%، مسجلًا 25.82 دولارًا للأوقية.

وصعد سعر البلاتين الفوري بنحو 3.2% عند 1118.54 دولارًا للأوقية، في حين قفز سعر البلاديوم الفوري بنحو 7.4%، ليسجل 2989.59 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار البلاديوم أمس الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يوليو، إذ تمثّل روسيا 40% من الإنتاج العالمي لمعدن الحفاز التلقائي الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة، بنحو 0.7% إلى 98.507 نقطة.

وجه هاني توفيق الخبير الاقتصادي وخبير الاستثمار، نصائح هامة للمصريين حول كيفية التعامل مع موجة التضخم العالمية، وتداعيات الحرب الاوكرانية الروسية.

وقال "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، أن المواطن العادي أو المستهلك أو المدخر إذا كان لديه أمر مهم، يستدعي شراءه الان مثل ثلاجة بايظة أو غيرها لازم يلحق يشتري دلوقتي، لازم برضه يؤجل كافة النفقات غير الضرورية مثل قضاء الصيف في الساحل أو غيره وهي كافة النفقات غير الهامة".

وأشار إلى ضرورة مرور العام الحالي دون مصروفات رفاهية، وأن يتم إرجائها للعام اللاحق مستطردًا: "الجنيه إلى ممكن تصرفه النهاردة في شيء غير ضروري، ممكن ما تلاقيهوش بكره".

ووجه نصيحة هامة للمدخر المصري بالجنيه قائلًا: "لو عايش على عائد الجنيه والادخارات في البنك كمل الادخار بالجنيه المصري، لإنه بيدي أعلى سعر فائدة في العالم وأن لا تكون الشهادات طويلة الاجل، لان سعر الفائدة قادم جدًا".

ودعا لاستثمار المصريين في الذهب قائلًا: "الذهب يعتبر ملاذ آمن في أوقات الحروب والتضخم.. وحتى لو غالي اشتريه.