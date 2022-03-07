الإسكان: غدا آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة



حدد صندوق الإسكان الاجتماعى، غدا الثلاثاء آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنه، والتسجيل على الموقع الإلكترونى ورفع المستندات.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن الصندوق يقوم خلال الفترة الحالية بدراسة إضافة هذه الوحدات قبل مرحلة الحجز الإلكترونى، مشيرة إلى أنه فى حالة زيادة عدد الوحدات إلى 20 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الثلاثة، سوف يتم تخصيص أيام لحجز وحدات مشروع سكن مصر، وأيام أخرى لحجز وحدات مشروع دار مصر، وأيام مختلفة لحجز وحدات مشروع جنة، بهدف تقليل الضغط على الموقع الإلكترونى، وإتاحة فرص متساوية لمختلف المواطنين لاختيار وحدتهم السكنية بسهولة ويسر.

وأوضحت مى عبد الحميد، أن المواطنين الذين قاموا بدفع مقدم جدية الحجز دون التسجيل عبر الموقع الإلكترونى لن يستطيعوا حجز وحداتهم السكنية عند فتح باب الحجز، بالإضافة إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكترونى دون دفع مقدم جدية الحجز لن يستطيعوا أيضًا حجز وحداتهم السكنية لاحقًا، مؤكدة ضرورة دفع مقدم جدية الحجز، وإنشاء حساب عبر الموقع الإلكترونى، ورفع المستندات المطلوبة كى يتمكن المواطن من حجز وحدته السكنية بصورة صحيحة.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه لن يتم مد فتح باب دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورفع المستندات بعد 8 مارس الجارى، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من الإعلان.

وأوضحت أن الموقع الإلكترونى للصندوق نجح فى التعامل مع الضغط الكبير من المواطنين للتسجيل عليه، كما تم تجهيزه بصورة أكبر للعمل بكفاءة عند فتح باب حجز الوحدات السكنية.

وفى ذات الشأن، أشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أنه تم إطلاق خدمتين جديدتين على الموقع الإلكترونى للصندوق الخاص بحجز الوحدات، الأولى حاسبة إلكترونية تمكن المواطن من احتساب القيم التقديرية لمبلغ التمويل العقارى وقيمة الأقساط الشهرية فى ضوء سعر الوحدة السكنية والدخل الخاص بصاحب الطلب، وسَنه عند التمويل وذلك عبر الرابط المخصص، والثانية إتاحة مواقع الوحدات السكنية المطروحة بالمدن المختلفة فى المشروعات المتنوعة (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) online وذلك لمساعدتهم فى اختيار الوحدة السكنية على أرض الواقع.

كما أكدت أن القنوات الاتصالية التابعة للصندوق تقوم بدور فعال فى توضيح كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين عن طريق طرح فيديوهات توضيحية، وتصميمات إنفوجراف توضح كافة التفاصيل، وهو ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تخطت عدد مشاهدات الفيديوهين التوضيحيين حاجز 119 ألف مشاهدة.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطى الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) عبر الموقع الإلكترونى الجديد للصندوق وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزى المصرى، وفى ضوء مبادرتيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.

وأضافت مى عبد الحميد أنه فيما يخص مشروع دار مصر، فيتم طرح وحدات سكنية فى 7 مدن بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 150 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه، وبيانها: الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، أما بشأن مشروع سكن مصر، فصرحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأنه يتم طرح وحدات سكنية بتسع مدن ضمن المشروع بمساحات تتراوح ما بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه، وبيانها: الشروق - القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة – بدر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - دمياط الجديدة - ناصر (غرب أسيوط).



