إزالة تعد على أرض مخصصة لإقامة مشروع حكومي في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة ارمنت، بإشراف اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر واللواء مجدى لطفي مدير إدارة البحث الجنائي والقيادات الأمنية بالمحافظة.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة تعدي على مساحة ١٢٠م٢ على أرض مخصصة لاقامة اكبر مشروع سكني تجاري إداري داخل مدينة ارمنت يقوم به بنك التعمير والإسكان على مساحة 4700م٢ بناحية سوق الحديد بارمنت الوابورات.



جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود نحو استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بعدم التهاون في إزالة التعديات على أراضي وأصول الدولة المتعدي عليها واستردادها بقوة القانون.



ومن جانبه قال رئيس مدينة أرمنت إنه بعد توقف ذلك المشروع السكنى منذ عام ١٩٨٢م تم وضع حلول غير نمطية وإزالة جميع العقبات للاستئناف العمل بالمشروع، وبتقديم الدعم الكامل من محافظ الاقصر تم إعادة المشروع مره اخرى إلى النور، في ظل توجيهات الحكومه بإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول غير نمطية لصالح المواطن.

