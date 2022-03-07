أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-3-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-3-2022،  في الأسواق وذلك بعد ارتفاعها لكستويات غير نسبوقة في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة سعر 34 جنيها على أن يصل سعرها للمستهلك متراوحا ما بين 38 إلى 40 جنيها.

 

سعر الدواجن اليوم 
 

سعر الأبيض 38 -40 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت  أبيض 8.5 _ 8.75 جنيه

كتكوت  ساسو  4.75 _ 5 جنيهات

أمهات بيضاء 23.5 جنيه.

في سياق متصل، سجلت أسعار البيض استقرارا عند مستويات 54 جنيها للكرتونة من البيض الأبيض أما سعر البيض البلدي وصل 58 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض الأحمر 55 جنيها.

 

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