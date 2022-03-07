ضبط 2 طن لحوم مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص بالمرج

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة قرابة 2 طن لحوم مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص بالمرج.



تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع وتجهيز الكبدة المستوردة - كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته مواد غذائية " لحوم " مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل المصنع على (1،750 طن لحوم " كبده"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.