ضبط 2 طن لحوم مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص بالمرج

حوادث
لحوم فاسدة بالمرج
لحوم فاسدة بالمرج
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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة قرابة 2 طن لحوم مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص بالمرج. 
 

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع وتجهيز الكبدة المستوردة - كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته مواد غذائية " لحوم " مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين  وعثر بداخل المصنع على (1،750 طن لحوم " كبده"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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