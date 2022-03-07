الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس وتحسن الأحوال الجوية

كشفت الأرصاد الجوية عن موعد استقرار الطقس وتحسن الأحوال الجوية، حيث تعرضت البلاد أمس لطقس سيئ، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وعن موعد تحسن الطقس طلعوا على التفصيل التالية.

موسم الربيع يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة

وأكدت الأرصاد الجوية أن موسم الربيع في مصر يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، مابين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة، وهذ أمر طبيعي مع دخول فصل الربيع ونهاية الشتاء.

القاهرة تسجل 23 درجة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مستقر، مع انخفض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالامس الذي شهد ارتفاع في درجات الحرارة وتسجل القاهرة اليوم نحو 23 درجة.

موعد استقرار الأحوال الجوية

ومن المقرر أن تستقر الأحوال الجوية وتتحسن نهائيا مع انتهاء فصل الشتاء في يوم ٢٠ مارس وبداية فصل الربيع، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع نهارًا بسبب تعرض البلاد للمنخفضات الصحراوية والرياح الخماسينية، التي تؤدي إلى ارتفاع الحرارة وتعرض البلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة.

موعد تحسن حالة الطقس

وعن استقرار الطقس، سيكون بداية من اليوم الاثنين الموافق 7-3-2022، وحذرت الأرصاد من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، ناصحة بعدم خلع الملابس الشتوية خلال ساعات النهار، نظرا لأننا مازلنا في موسم الشتاء.