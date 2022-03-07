تفاصيل إصابة ليلى علوي بجرح قطعي بالكف

منوعات
ليلى علوي
ليلى علوي
Advertisements

تصدرت الفنانة ليلى علوي تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الاثنين، الموافق السابع من مارس 2022، بعدما تعرضت لإصابة بجرح قطعي في كف يدها.

 

إصابة ليلى علوي

 

وقالت ليلى علوي إنها تعرضت لإصابة بجرح قطعي في كف يدها خلال تصوير أحد المشاهد، التي تطلبت منها ضرب برواز صور بيدها، ما نتج عنه إصابة بقطع في الكف.

 

جرح كف ليلى علوي

 

واحتاج الجرح القطعي الذي تعرضت له الفنانة ليلى علوي 9 غرز لعلاجه، ووقف النزيف الذي صاحب الجرح، في مشهد أثر على كل من شاهد الواقعة.

 

رسالة ليلى علوي

 

ووجهت ليلى علوي الشكر للجميع، من خلال رسالة نشرتها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" كتبت فيها: "شكرًا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت أطمنكم الحمد لله، امبارح أثناء تصوير مشهد صعب.

 

ليلى علوي تكشف طبيعة إصابتها

 

وأضافت ليلى علوي: "أصبت بقطع في الكف أدى لعمل ٩ غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول"، ووجهت الشكر للدكتورة أميمة أدريس والدكتور محمود سيد المعالجين لها.

 

ليلى علوي عضو لجنة تحكيم "الدوم"

 

يُذكر أن آخر ظهور للنجمة ليلى علويكان في برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب، حيث شاركت في عضوية لجنة التحكيم، وهو من إنتاج "المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

 

آخر أفلام ليلى علوي

 

وشاركت ليلى علوي في آخر أعمالها السينمائية عبر فيلم "ماما حامل"، والذي تدور أحداثه في قالب كوميدي، مشاركة النجم بيومي فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام.

 

ليلي علوى الفنانة ليلى علوي النجمة ليلى علوي إصابة ليلى علوي جرح ليلى علوي مشهد ليلى علوي كواليس مسلسل ليلى علوي
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل ضد "الحكومة" بشأن ارتفاع الأسعار غير المبرر

بسبب الحرب الإوكرانية.. 4 قرارات مهمة من الحكومة بشأن السلع الغذائية

بشرى سارة تثلج صدر أنشيلوتي قبل مواجهة باريس سان جيرمان

تتجه للانخفاض.. 4 بشائر عن الأسعار في الأسواق

أول طلب من فيريرا قبل مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ديربي الرياض بالدوري السعودي

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري