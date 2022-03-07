تفاصيل إصابة ليلى علوي بجرح قطعي بالكف

تصدرت الفنانة ليلى علوي تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الاثنين، الموافق السابع من مارس 2022، بعدما تعرضت لإصابة بجرح قطعي في كف يدها.

إصابة ليلى علوي

وقالت ليلى علوي إنها تعرضت لإصابة بجرح قطعي في كف يدها خلال تصوير أحد المشاهد، التي تطلبت منها ضرب برواز صور بيدها، ما نتج عنه إصابة بقطع في الكف.

جرح كف ليلى علوي

واحتاج الجرح القطعي الذي تعرضت له الفنانة ليلى علوي 9 غرز لعلاجه، ووقف النزيف الذي صاحب الجرح، في مشهد أثر على كل من شاهد الواقعة.

رسالة ليلى علوي

ووجهت ليلى علوي الشكر للجميع، من خلال رسالة نشرتها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" كتبت فيها: "شكرًا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت أطمنكم الحمد لله، امبارح أثناء تصوير مشهد صعب.

ليلى علوي تكشف طبيعة إصابتها

وأضافت ليلى علوي: "أصبت بقطع في الكف أدى لعمل ٩ غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول"، ووجهت الشكر للدكتورة أميمة أدريس والدكتور محمود سيد المعالجين لها.

ليلى علوي عضو لجنة تحكيم "الدوم"

يُذكر أن آخر ظهور للنجمة ليلى علويكان في برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب، حيث شاركت في عضوية لجنة التحكيم، وهو من إنتاج "المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

آخر أفلام ليلى علوي

وشاركت ليلى علوي في آخر أعمالها السينمائية عبر فيلم "ماما حامل"، والذي تدور أحداثه في قالب كوميدي، مشاركة النجم بيومي فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام.