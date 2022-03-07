الذهب يتجاوز 2000 دولار مع زيادة الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصل الذهب مكاسبه، اليوم الاثنين، مع ازدياد طلب المستثمرين على أصول الملاذ الآمن جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتخطت أسعار المعدن النفيس حاجز 2،000 دولار أمريكي للأوقية في تداولات اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية بنسبة 1% إلى 1،986.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 5:20 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ التاسع عشر من أغسطس/آب 2020 عند 2،000.69 في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية. وسجل المعدن 1،989.96 في آخر التعاملات.

كما ازدادت حيازات أكبر صندوق مُتداول في البورصة مدعوم بالذهب SPDR Gold Trust بمقدار 0.4% إلى 1،054.3 طن يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ منتصف مارس/آذار 2021.

الذهب ليس الرابح الوحيد، إذ قفزت أسعار البلاديوم بواقع 5.6% إلى 3،170.49 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3،172.22 في وقت مبكر من جلسة اليوم. ويُشار إلى أن روسيا تنتج 40% من المعدن الذي تستخدمه شركات صناعة السيارات.

 

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