مصر تطرح سندات خزانة بقيمة 15.25 مليار جنيه.. اليوم



يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 15.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 12.5 مليار جنيه لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.

فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث 750 مليون جنيه لآجل عامين والرابع بقيمة 500 مليون لآجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.