السجن المؤبد لعاطل قتل شخصا بسلاح أبيض بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، وبعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد والمستشار محمد أحمد سالمان والمستشار محمود سلامة شرف الدين وسكرتير الجنايات عادل عزت، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بقتل المجني عليه " ك. ف. م".

كانت القضية رقم 853 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل اول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل اول يفيد بمشاجرة وقيام المتهم بالتعدي علي المجني علية وإصابته بسلاح أبيض بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول قيام المتهم " م. أ. ع" عاطل بالتعدي علي المجني علية " ك. ف. م" بسلاح أبيض سكين وطعنه بطعنه نافذة في الصدر أمام احد المقاهي فقسط المجني عليه غارقا في دمائه وذلك بسبب خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه فقررت ارتكاب الواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت أحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.