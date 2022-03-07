حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7-3-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، الموافق السابع من مارس 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد طقسا دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس والشبورة

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.

سانت كاترين العظمى 22 درجة والصغرى 08.