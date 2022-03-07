النفط يقفز لأعلى مستوياته منذ 14عامًا



ارتفع النفط بمستهل التداولات الآسيوية، اليوم الإثنين، إلى ما يقرب من 130 دولار للبرميل، ما يعد أعلى مستوياته منذ 2008، إثر التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تناقش حظر واردات الخام الروسي، ما أصاب الأسواق بصدمة وأثار التقلبات بها.

وأفادت وكالة "رويترز" أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 10.88 دولار، أو 9.2%، إلى 128.99 دولار للبرميل الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس بمقدار9.80 دولار، أو 8.5%، مسجلًا 125.48 دولار

وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن هذا المستوى لا يزال يفاقم المخاوف من حدوث صدمة تضخمية كبيرة للاقتصاد العالمي. تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما إذا كانت ستحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة دون مشاركة الحلفاء في أوروبا، على الأقل في البداية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وكان أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكية، صرح لشبكة "إن بي سي" في نهاية الأسبوع، أن البيت الأبيض يجري مناقشات نشطة للغاية مع حلفائه الأوروبيين حول فرض حظر لتشديد الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقاومت الولايات المتحدة حتى الآن القيود المفروضة على واردات الخام الروسي بسبب المخاوف إزاء تداعياتها على ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وتتوقع "جيه بي مورجان تشيس" أن يُنهي خام برنت العام الجاري عند 185 دولار للبرميل حال استمرار اضطرابات الخام الروسي، فيما يتوقع أحد صتناديق التحوط إنهاء خام برنت العام عند 200 دولار للبرميل.

وقال جون دريسكول، مؤسس "جيه تي تي" لخدمات الطاقة في سنغافورة، إنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين والقلق، سيكون من الصعب تحديد قمة هذا الارتفاع بدقة. وأضاف دريسكول أنه خلال الأزمة المالية 2008-2009، دفعت اضطراربات الطلب أسعار النفط إلى نحو 150 دولارًا للبرميل، لكن الارتفاع الحالي مدفوع بالعرض، ما قد يدفع الأسعار إلى ما هو أبعد من هذا المستوى.