مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث وتفاصيل الحلقة 28

تصدر مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 28، تريند جوجل، بعد عرض الحلقة الجديدة، حيث يبحث المتابعين عن أحداث الحلقة 28 من مسلسل أبو العروسة، ومواعيد عرضه نظر لأنه مليئ بالإثارة والتشويق.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال السطور التالية مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 28، وأحداث الحلقة الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 28

يعرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 28 قناة دي إم سي DMC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض عبر قناة دي إم سي DMC دراما من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء.

تردد قناة DMC الناقلة لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 28

تردد 12092

الاستقطاب رأسي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

أحداث مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 28

تدور أحداث مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 28 حول العديد من القضايا، منها حزن عبد الحميد على وفاة صديقه، وحديثه مع عايدة حول اختياره ضمن الوصية التي تركها حسن قبل وفاته.

أبطال مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 28

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، إخراج كمال منصور، ومن تأليف هاني كمال، والمسلسل بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي.