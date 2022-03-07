حيازة المركزي الإماراتي من الذهب ترتفع إلى 55.4 طن

أظهرت بيانات محدثة لمجلس الذهب العالمي، أن مصرف الإمارات المركزي زاد حيازته من الذهب بما يقارب 0.3 طن في ديسمبر 2021؛ لترتفع إلى 55.4 طن؛ قياسًا على 55.2 طن في نوفمبر السابق له.

وأوضح مجلس الذهب في تقرير شهر مارس 2022، أن الإمارات حافظت على مكانتها ضمن أكبر حائزي الذهب العالمي بما يعادل حيازة 17 دولة من المعدن.

وانخفضت حيازة المركزي الإماراتي من الذهب بنهاية عام 2021 بمقدار 2.2 طن؛ قياسًا على حيازة 57.6 طن في نهاية عام 2020.

وكان المركزي الإماراتي سجل خلال عام 2020 أعلى مشتريات سنوية من الذهب في تاريخه بمقدار 35 طنًا؛ ليواصل مشترياته الضخمة التي بدأها في عام 2019 بمقدار 15 طنًا.

ويلعب الذهب دورًا مهمًا في إدارة احتياطيات البنوك المركزية، وهم من حاملي الذهب المهمين، وارتفعت حيازة البنوك المركزية حول العالم إلى 35.536 ألف طن في يناير 2022.

وجاءت الإمارات بالمرتبة 49 عالميًا في حجم حيازتها من الذهب بين تصنيف يضم (98 دولة، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي).

وتتصدر الولايات المتحدة، القائمة كأكبر دولة حائزة للذهب بمقدار 8133.5 طن في يناير 2022 تمثل 66.2% من إجمالي احتياطاتها النقدية، فيما جاءت ألمانيا بالمرتبة الثانية بمقدار 3359.1 طن تمثل 66.2% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي، وحل صندوق النقد الدولي بالمرتبة الثالثة في القائمة بحيازة 2814 طنًا.

وارتفعت قيمة حيازات مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 0.7% على أساس شهري في نوفمبر الماضي إلى 11.754 مليار درهم مقابل 11.676 مليار درهم في أكتوبر 2021؛ لكنها بقيت متراجعة بمعدل 8.6% مقابل مستوياتها في نهاية العام الماضي والتي بلغت 12.862 مليار درهم.

وأظهرت النشرة الإحصائية التي نشرها مصرف الإمارات المركزي على موقعه الإلكتروني، أن قيمة خطابات الضمان ارتفعت بنحو 5.5% وبواقع 6 مليارات درهم تقريبًا في نوفمبر الماضي إلى 114.165 مليار درهم مقابل 108.202 مليار درهم في شهر أكتوبر الماضي ما يعكس تواصل التعافي في أنشطة الأعمال في الدولة والتعافي من تبعات الجائحة.