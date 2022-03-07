مطران الروم الأرثوذكس: الحياة الزوجية عطاء متبادل

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، تحت شعار: “الحياة الزوجية عطاء متبادل”.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إذا شاهدت زوجين يحبان بعضهما في سعادة وسرور ويعيشان متفاهمين، فلا تقل كم هما محظوظان، في العلاقات الزوجية لا يوجد شيء اسمه حظ، أنت لا تعرف كمية التنازلات التي قدماها لبعضهم البعض، كما لا تعرف العيوب التي تغاضيا عنها من بعضهما وجبروا أنفسهما ان يتعايشا معها ويصلحاها”.

وتابع: "ولا تعرف كم غلطة وزلة غفراها وسامحا بعضهما فيها، ولا تتخيل كمية المشاكل التي تحملاها وتمسكا ببعضهما بعدها من أجل أن تكمل حياتهما سويا، ولا تعلم الوقت الذي قضياه ليفهم أحدهما الآخر، الحب ما كان يوما ً حظ، الحب عطاء متبادل وقناعة وأحلام مشتركة ومواقف ورحمة وصبر من الطرفين، إذا كانت هذه الصفات غير موجودة في علاقتك، حاول أن توجدها لتسعد مع نفسك أولًا وشريكك ثانيا".