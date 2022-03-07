مطران الروم الأرثوذكس: الحياة الزوجية عطاء متبادل

أقباط وكنائس
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
Advertisements

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، تحت شعار: “الحياة الزوجية عطاء متبادل”.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إذا شاهدت زوجين يحبان بعضهما في سعادة وسرور ويعيشان متفاهمين، فلا تقل كم هما محظوظان، في العلاقات الزوجية لا يوجد شيء اسمه حظ، أنت لا تعرف كمية التنازلات التي قدماها لبعضهم البعض، كما لا تعرف العيوب التي تغاضيا عنها من بعضهما وجبروا أنفسهما ان يتعايشا معها ويصلحاها”.

وتابع: "ولا تعرف كم غلطة وزلة غفراها وسامحا بعضهما فيها، ولا تتخيل كمية المشاكل التي تحملاها وتمسكا ببعضهما بعدها من أجل أن تكمل حياتهما سويا، ولا تعلم الوقت الذي قضياه ليفهم أحدهما الآخر، الحب ما كان يوما ً حظ، الحب عطاء متبادل وقناعة وأحلام مشتركة ومواقف ورحمة وصبر من الطرفين، إذا كانت هذه الصفات غير موجودة في علاقتك، حاول أن توجدها لتسعد مع نفسك أولًا وشريكك ثانيا".

الحياة الزوجية التواصل الاجتماعي العلاقات الزوجية موقع التواصل الاجتماعي الروم الأرثوذكس موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل ضد "الحكومة" بشأن ارتفاع الأسعار غير المبرر

بسبب الحرب الإوكرانية.. 4 قرارات مهمة من الحكومة بشأن السلع الغذائية

"أتمنى رحيل الثنائي الناري".. ميدو يصدم جماهير الزمالك بتصريح مثير

"قُضي الأمر".. بوكتينيو يحسم قراره الشائك قبل موقعة ريال مدريد المصيرية

هل انقلب كريستيانو على مانشستر يونايتد؟

أول طلب من فيريرا قبل مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

7 رسائل عاجلة وجديدة من "التعليم" حول امتحانات الثانوية

مستشار للرئيس الأوكراني: أكثر من 900 منطقة أوكرانية تعيش بلا كهرباء أو ماء