أوكرانيا تعلق صادراتها من بعض السلع الزراعية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قررت الحكومة الأوكرانية الأحد 6 مارس تعليق تصدير العديد من السلع الزراعية وسط الغزو الروسي، حيث علقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية، حيث تعد أوكرانيا منتج ومصدر زراعي رئيسي على مستوى العالم، وتهيمن الحبوب والزيوت النباتية على صادراتها.

كما اشترطت استخراج تراخيص لتصدير سلع زراعية رئيسية، منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس، وأضافت أن أوكرانيا تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22، بالإضافة إلى أن التجار سيحتاجون للحصول على تراخيص لتصدير الدواجن والبيض ايضًا.

 


 

 

 

 

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