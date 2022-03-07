مؤشر Nikkei الياباني يسجل أكبر انخفاض في 5 أسابيع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجل المؤشر Nikkei الياباني أكبر انخفاض له فيما يزيد على خمسة أسابيع الاثنين 7 مارس، إذ لم تظهر أي علامات على قرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى وزيادة المخاوف من حدوث صدمة تضخمية مصحوبة بركود اقتصادي عالمي.

وفقد المؤشر Nikkei نحو 2.94% ليغلق عند 25221.41 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ 27 يناير.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 عند 25006.26 بالقرب من مستوى 25000 نقطة الذي يمثل حاجزا نفسيا.

وخالف قطاع الطاقة الفرعي الاتجاه العام إذ ارتفع 4.81% بعد أن أدت المخاوف من توقف إمدادات النفط الروسية قريبا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد.

كما انخفض المؤشر TOPIX الأوسع نطاقا 2.76%.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمضي قدما في العملية العسكرية لأوكرانيا، الذي تصفه روسيا بأنه "عملية خاصة"، ما لم تستسلم كييف، على الرغم من العقوبات الغربية القاسية والإدانات الدولية واسعة النطاق.
 

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