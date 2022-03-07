مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-3-2022 في البطولات المحلية والعالمية

عشاق الساحرة المستديرة مع العديد من المباريات التي ستقام اليوم الاثنين الموافق السابع من مارس 2022، بمختلف المسابقات والبطولات العالمية والمحلية.

مواعيد مباريات اليوم

وتقام اليوم عدة مباريات في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز والإسباني "ليجا" إضافة إلى الدوري التركي.

وتستعرض بوابة الفجر لقرائها الكرام مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-3-2022، في السطور التالية:

أولًا: مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X مصر المقاصة – الـ3 عصرا ويمكن مشاهدتها، عبر فضائية أون تايم سبورت مالكة حقوق البث الحصري للبطولات المحلية.

الإسماعيلي X فاركو – الساعة 5:30 مساء "أون تايم سبورت".

موعد مباراة الزمالك والجونة

يخوض فريق الزمالك المصري مباراة مهمة في تمام الساعة الثامنة مساء، والتي ستنقل عبر فضائية "أون تايم سبورت".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام X إيفرتون – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو X ليفانتي – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 .

مواعيد مباريات الدوري التركي

جازينتاب X هاتاي سبور – الساعة 7 مساء.

بشكتاش X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء.

قيصري سبور X ألانيا سبور – الساعة 7 مساء.