الإعلامية رضوى الشربيني تتصدر "ترند" جوجل

منوعات
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
Advertisements

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني اليوم الاثنين، الموافق السابع من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد دخولها نوبة بكاء شديدة خلال تكريمها.

 

رضوى الشربيني

 

واستلمت رضوى الشربيني درع الإعلامية الأكثر تأثيرا، من ملتقى She can، لرائدات الأعمال بالجامعة الأمريكية، الذي يقام بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت رعاية وزارة التخطيط.

 

تكريم رضوى الشربيني

 

وألقت رضوى الشربيني كلمة خلال كلمتها، حيث خلت في نوبة بكاء، محتضنة ابنتيها، مضيفةً:"أول مرة يظهروا معايا، إحنا عدينا حاجات كتير مع بعض".

 

رضوى الشربيني تهدي التكريم لوالدتها

 

وقالت رضوى الشربيني إنها تهدي تكريمها إلى والدتها رحمها الله، موضحة أن تكريمها بمثابة تكريم لكل امرأة، ما نال إعجاب الفتيات المشاركات بالملتقى.

 

رسالة رضوى الشربيني إلى الفتيات

 

ودعت رضوى الشربيني كافة الفتيات المشاركات إلى ضرورة العمل على أنفسهن وتطوير ذاتهن، مطالبتهن بضرورة طوير الذات إلى جانب توطيد العلاقات بربنا جل وعلا.

رضوى الشربيني الفنانة رضوى الشربيني النجمة رضوى الشربيني الإعلامية رضوى الشربيني المذيعة رضوى الشربيني
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل ضد "الحكومة" بشأن ارتفاع الأسعار غير المبرر

بسبب الحرب الإوكرانية.. 4 قرارات مهمة من الحكومة بشأن السلع الغذائية

بشرى سارة تثلج صدر أنشيلوتي قبل مواجهة باريس سان جيرمان

تتجه للانخفاض.. 4 بشائر عن الأسعار في الأسواق

أول طلب من فيريرا قبل مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

ماكيلي يدير موقعة باريس سان جيرمان وريال مدريد

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ديربي الرياض بالدوري السعودي

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال