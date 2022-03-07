الإعلامية رضوى الشربيني تتصدر "ترند" جوجل

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني اليوم الاثنين، الموافق السابع من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد دخولها نوبة بكاء شديدة خلال تكريمها.

رضوى الشربيني

واستلمت رضوى الشربيني درع الإعلامية الأكثر تأثيرا، من ملتقى She can، لرائدات الأعمال بالجامعة الأمريكية، الذي يقام بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت رعاية وزارة التخطيط.

تكريم رضوى الشربيني

وألقت رضوى الشربيني كلمة خلال كلمتها، حيث خلت في نوبة بكاء، محتضنة ابنتيها، مضيفةً:"أول مرة يظهروا معايا، إحنا عدينا حاجات كتير مع بعض".

رضوى الشربيني تهدي التكريم لوالدتها

وقالت رضوى الشربيني إنها تهدي تكريمها إلى والدتها رحمها الله، موضحة أن تكريمها بمثابة تكريم لكل امرأة، ما نال إعجاب الفتيات المشاركات بالملتقى.

رسالة رضوى الشربيني إلى الفتيات

ودعت رضوى الشربيني كافة الفتيات المشاركات إلى ضرورة العمل على أنفسهن وتطوير ذاتهن، مطالبتهن بضرورة طوير الذات إلى جانب توطيد العلاقات بربنا جل وعلا.