سعر الذهب اليوم الاثنين 7-3-2022 في الأسواق المحلية

يعتبر سعر الذهب من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين، ولا سيما بعدما شهدت الآونة الخيرة، تطورات كبيرة على الساحة العالمية، تصرها المشهد الروسي الأوكراني.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين ارتفاعا للمرة الثانية، بنحو 6 جنيهات، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في جمهورية مصل العربية 876 جنيها.

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب متأثرا بالصعود العالمي المستمر للمعدن الأصفر لمستويات 1999 دولار في المعاملات الفورية التي قد تتغير خلال الساعات المقبلة مع استمرار التداول على هذا المعدن الثمين.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب اليوم الاثنين 7-3-2022، في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 بـ751 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 876 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1001 جنيه.

سعر الجنيه الذهب يسجل 7008 جنيها.