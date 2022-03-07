وزير الزراعة يبحث جهود تنمية الثروة الحيوانية والسمكية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة
الإجتماع تناول جهود الدولة في مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير وتنمية البحيرات والإستزراع السمكى وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك والالبان ومنتجاتها 
القصير وجه بسرعة الانتهاء من المفرخات السمكية الجارى تطويرها وانشاؤها بالبحيرات وكذلك الاقفاص البحرية وعرضها للاستثمار وأيضا منظومة الأعلاف السمكية.

 
وسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الصيادين ببحيرة ناصر لضمهم إلى برامج الحماية الإجتماعية والصحية وصرف مستحقاتهم خلال فترة منع الصيد.


الاجتماع بحث أيضا  التعاون مع الدول الأفريقية فى مجال الثروة السمكية والأقفاص البحرية من خلال رؤية واضحة ومحددة.


كما تناول الاجتماع آخر مستجدات وتطورات جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان وكذلك النهوض بمنظومة صناعة الأعلاف بكافة جوانبها

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