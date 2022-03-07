بايرن ميونخ يعلن جاهزية "نوير" لمواجهة دوري أبطال أوروبا

يبدو أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بات جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام سالزبورغ في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، بعد شفائه من الإصابة.



وشارك نوير في تدريب الفريق الأخير، اليوم الإثنين، وظهر أنه جاهز في الـ15 دقيقة التي كان مسموح فيها لوسائل الإعلام حضور التدريب.



وخضع قائد فريق بايرن والمنتخب الألماني لجراحة في ركبته اليمنى قبل أربعة أسابيع وسارت فترة التعافي بأفضل شكل ممكن حيث عاد للتدريبات الجماعية يوم الجمعة الماضي.



ولم يلعب نوير المباراة التي تعادل فيها بايرن مع باير ليفركوزن بالدوري الألماني يوم السبت الماضي، ولكن جوليان ناجلسمان مدرب الفريق قال يوم الجمعة الماضي إن "عودة نوير للمشاركة في المباريات بداية من مباراة سالزبورغ هو هدف صغير".



يذكر أن مباراة الذهاب بين بايرن وسالزبورغ، التي أقيمت في النمسا، انتهت بالتعادل 1-1 وكان سفين أولريش هو حارس بايرن.



ويهدف بايرن للوصول لدور الثمانية للمرة العشرين في تاريخه لتعزيز رقمه القياسي في البطولة.



وسيكون لوكاس هيرنانديز متاحًا للمشاركة مرة أخرى، بعد إيقافه في الدوري الألماني ولكن سيستمر غياب ليون جوريتسكا وألفونسو ديفيز بسبب الإصابة.

