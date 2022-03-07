سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 7-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تباين سعر الدينار الكويتى بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 7-3-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 49.55 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ 49.61 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.46 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.58 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتإلى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.58 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.55 جنيه للشراء.

51.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.55 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.74 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.46 جنيه للشراء.

51.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
48.60 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

 

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