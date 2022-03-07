القيمة السوقية لسهم "أرامكو" تتخطى 2.45 تريليون دولار





ارتفع سهم أرامكو السعودية خلال مطلع تعاملات اليوم ليسجل مكاسب بلغت 3 في المائة.

وسجل سهم أرامكو مستوى 46 ريالا للسهم خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى منذ الإدراج، قبل أن يقلص من مكاسبة إلى 1.5 في المائة.

ويأتي تسجيل سهم "أرامكو السعودية" أعلى مستوى منذ الإدراج، تزامن مع الارتفاع التي تشهدها أسعار النفط، حيث يتداول خام برنت قرب مستوى 130 دولار للبرميل.

وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة 9.2 تريليون ريال أو مايعادل 2.45 تريليون دولار.