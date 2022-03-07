القيمة السوقية لسهم "أرامكو" تتخطى 2.45 تريليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


   
ارتفع سهم أرامكو السعودية خلال مطلع تعاملات اليوم ليسجل مكاسب بلغت 3 في المائة.

وسجل سهم أرامكو مستوى 46 ريالا للسهم خلال التعاملات،  وهو أعلى مستوى منذ الإدراج، قبل أن يقلص من مكاسبة إلى 1.5 في المائة.

ويأتي تسجيل سهم "أرامكو السعودية" أعلى مستوى منذ الإدراج، تزامن مع الارتفاع التي تشهدها أسعار النفط، حيث يتداول خام برنت قرب مستوى 130 دولار للبرميل.

وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة 9.2 تريليون ريال أو مايعادل 2.45 تريليون دولار.

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل ضد "الحكومة" بشأن ارتفاع الأسعار غير المبرر

بسبب الحرب الإوكرانية.. 4 قرارات مهمة من الحكومة بشأن السلع الغذائية

"أتمنى رحيل الثنائي الناري".. ميدو يصدم جماهير الزمالك بتصريح مثير

"قُضي الأمر".. بوكتينيو يحسم قراره الشائك قبل موقعة ريال مدريد المصيرية

هل انقلب كريستيانو على مانشستر يونايتد؟

أول طلب من فيريرا قبل مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

7 رسائل عاجلة وجديدة من "التعليم" حول امتحانات الثانوية

مستشار للرئيس الأوكراني: أكثر من 900 منطقة أوكرانية تعيش بلا كهرباء أو ماء