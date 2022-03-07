البابا تواضروس يستقبل وفد أكاديمية ناصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت مدير أكاديمية ناصر الأنبا نيقولا أنطونيو العليا، وبرفقته عدد من أعضاء هيئة التدريس والدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

رحب قداسة البابا بضيوفه وهنأهم بقرب حلول شهر رمضان، وألقى كلمة تحدث فيها عن مكانة مصر في التاريخ، والنمو والتطوير الجاري على أرضها حاليًا. ثم تكلم عن الكنيسة القبطية ونشأتها وبعض الملامح التاريخية التي تميزها، وعن اللغة القبطية بالمصريالقديمةةاعتبارها الحلقةالقديمة. كما أجاب قداسته على أسئلة واستفسارات الحضور الأخيرة من اللغة المصريالقديمةة القديمة. كما أجاب قداسته على أسئلة واستفسارات الحضور.

ومن جهته شكر مدير الأكاديمية قداسة البابا على حرصه الدائم على اللقاء بوفد أكاديمية ناصر، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة القبطية في المجتمع.

وختام اللقاء قدم اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت لقداسة البابا درع الأكاديمية تقديرًا لقداسته، ومن جانبه قدم قداسته بعض الهدايا التذكارية للحضور وتم التقاط الصور التذكارية لهم مع قداسة البابا.