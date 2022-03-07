بعد إغلاق موانيها.. أوكرانيا تصدر الحبوب عبر السكك الحديدية



قالت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة أمس "إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على نحو عاجل، بعد إغلاق موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود بسبب التدخل العسكري الروسي".



وبحسب "رويترز"، تعد أوكرانيا إحدى الدول الرئيسة في الإنتاج والتصدير الزراعي على مستوى العالم، حيث صدرت على مر الأعوام الحبوب والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الغذائية عن طريق السفن.



وقالت سكك الحديد الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي "هذا الوضع يسبب مشكلات ليس لأوكرانيا فحسب، فحصة الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية تقدر بنحو 11 في المائة، وحصة زيت دوار الشمس تقدر بنحو 55 في المائة".



وأضافت "لمنع أزمة الغذاء العالمية والحفاظ على الصادرات الأوكرانية، فإن السكك الحديدية الأوكرانية مستعدة لتنظيم توصيل المنتجات الزراعية عن طريق السكك الحديدية بشكل عاجل".

وقالت سكك الحديد الأوكرانية "إنها قد تنقل الحبوب إلى حدودها مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليم الحبوب إلى الموانئ والمراكز اللوجستية في الدول الأوروبية".



وأضافت أن "السكك الحديدية يمكنها تسليم 150 عربة حبوب في اليوم إلى رومانيا، 45 إلى بولندا، و17 إلى المجر و60 إلى سلوفاكيا، مع تحميل كل عربة بما يصل إلى 70 طنا من الحبوب".



وقالت وزارة الزراعة "إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المتنوعة في موسم 2021 - 2022 حتى 23 شباط (فبراير)".



وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب 32 في المائة في 2021 إلى 85.7 مليون طن.



يأتي ذلك في وقت قال فيه محمد معيط وزير المالية المصري أمس "إن زيادة أسعار القمح عالميا ستكلف البلاد في ميزانية العام المالي الحالي ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه (763 - 954 مليون دولار) عما كان مخططا له".



ومصر في المعتاد أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في اضطراب آفاق استيراد مصر للقمح.

