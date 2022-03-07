تردد قناة كراميش للأطفال 2022 على نايل سات وقنوات الأطفال
تردد قناة كراميش واحدة من بين القنوات التي تهتم بالأطفال، وتقدم محتوى لصغار السن، والتي تلقى رواجا كبيرا، بين الدول العربية وخاصة في مصر.
وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تردد قناة كراميش تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الاثنين الموافق السابع من مارس 2022، من أجل متابعة برامجها المميزة.
وتخاطب البرامج التي تذاعب عبر تردد قناة كراميش الطفال ولا سيما الفئة العمرية التي تبدأ من عمر الثالثة وحتى الـ12، حيث تقدم أنشيد دينية وبعض الأغاني.
وترصد بوابة الفجر الإلكترونية ضمن خدماته الإخبارية المقمة للقراء على مدار الـ24 ساعة تردد قناة كراميش للأطفال 2022، وترددات قنوات الأطفال المميزة الأخرى.
تردد قناة كراميش للأطفال 2022 على نايل سات
القمر الصناعي نايل سات.
التردد 11603.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 3/4.
الجودة HD.
الاستقطاب أفقي.
تردد قناة طيور الجنة 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11393.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
الجودة HD.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة ميكي كيدز الجديد
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11526
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 8/7.
الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة توم وجيري 2022
القمر الصناعي نايل سات.
التردد: 11355.
الاستقطاب: عمودي V.
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة طيور بيبي 2022
التردد: 11396.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
الجودة: HD.
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة سمسم 2022
القمر الصناعي نايل سات.
التردد: 11483.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.