تردد قناة كراميش للأطفال 2022 على نايل سات وقنوات الأطفال

تردد قناة كراميش واحدة من بين القنوات التي تهتم بالأطفال، وتقدم محتوى لصغار السن، والتي تلقى رواجا كبيرا، بين الدول العربية وخاصة في مصر.

وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تردد قناة كراميش تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الاثنين الموافق السابع من مارس 2022، من أجل متابعة برامجها المميزة.

وتخاطب البرامج التي تذاعب عبر تردد قناة كراميش الطفال ولا سيما الفئة العمرية التي تبدأ من عمر الثالثة وحتى الـ12، حيث تقدم أنشيد دينية وبعض الأغاني.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية ضمن خدماته الإخبارية المقمة للقراء على مدار الـ24 ساعة تردد قناة كراميش للأطفال 2022، وترددات قنوات الأطفال المميزة الأخرى.

تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش للأطفال 2022 على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11603.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة HD.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ميكي كيدز

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري

تردد قناة توم وجيري 2022

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور بيبي 2022

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم

تردد قناة سمسم 2022

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.