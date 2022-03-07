تردد قناة كراميش للأطفال 2022 على نايل سات وقنوات الأطفال

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تردد قناة كراميش
تردد قناة كراميش
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تردد قناة كراميش واحدة من بين القنوات التي تهتم بالأطفال، وتقدم محتوى لصغار السن، والتي تلقى رواجا كبيرا، بين الدول العربية وخاصة في مصر.

 

وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تردد قناة كراميش تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الاثنين الموافق السابع من مارس 2022، من أجل متابعة برامجها المميزة.

 

وتخاطب البرامج التي تذاعب عبر تردد قناة كراميش الطفال ولا سيما الفئة العمرية التي تبدأ من عمر الثالثة وحتى الـ12، حيث تقدم أنشيد دينية وبعض الأغاني.

 

 

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية ضمن خدماته الإخبارية المقمة للقراء على مدار الـ24 ساعة تردد قناة كراميش للأطفال 2022، وترددات قنوات الأطفال المميزة الأخرى.

أضبط تردد قناة كراميش على نايل سات Karameesh tv 2021 الجديد تابع طوال اليوم برامج وأغاني الأطفال - إقرأ نيوز
تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش للأطفال 2022 على نايل سات

 

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11603.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة HD.

الاستقطاب أفقي.

ضبط تردد قناة طيور الجنة 2022 نايل سات لاجدد أغاني وأناشيد الأطفال
تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة 2022

 

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد للأطفال Mickey 2019 على القمر الصناعي نايل سات - كلمة دوت أورج
تردد قناة ميكي كيدز

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

 

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

ثقفني | اضبط الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 لمتابعة أجدد مغامرات القط والفار الكوميدية على النايل سات #قناة_توم_وجيري
تردد قناة توم وجيري 

تردد قناة توم وجيري 2022

 

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور بيبي 2022

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

اضبط أحدث ترددات قناة سمسم للأطفال 2021 على القمر الصناعي نايل سات
تردد قناة سمسم

تردد قناة سمسم 2022

 

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

 

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