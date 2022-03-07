تعرف على ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

تصدر فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم الاثنين الموافق السابع من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تغلب على فريق سبيزيا في المباراة التي جمعتهما يوم أمس.

فوز يوفنتوس

وسجل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس أمام سبيزيا، ليحصد 3 نقاط لفريقه، وضعته في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، رغم الأداء غير المقنع للفريق.

نجوم يوفنتوس الغائبين

وافتقد يوفنتوس جهود هم باولو ديبالا وساندرو وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني وماتيا دي تشيليو ووستون ماكيني ودينيس زكريا وفيديريكو كييزا وكايو جورج.

ترتيب يوفنتوس

وصعد يوفنتوس بفوزه في المباراة السابقة إلى المركز الرابع، بعدما وصل إلى النقطة 53، ويقلص الفارق بينه وبين ميلان متصدر الترتيب إلى سبعة نقاط فقط.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ووصل يوفنتوس إلى النقطة 53، حصدها في 28 مباراة، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة وتعادل في 8 بينما هزم في 5 مواجهات، سجل خلالهم 42 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

جدول الدوري الإيطالي وترتيب يوفنتوس

ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بينما يحل الإنتر في المرتبة الثانية بـ58 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي نابولي صاحب الـ57 نقطة بينما حل يوفنتوس ثالثا بـ53 نقطة.

هدف يوفنتوس

واقتنص يوفنتوس فوزا صعبا في مباراته التي جمعته أمس مع سبيزيا، بهدف دون رد لألفاو موراتا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الـ28 من منافسات "كالتشيو" والتي استضافها ملعب "أليانز ستاديوم".