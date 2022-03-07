وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي العاشر من رمضان وطيبة الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي ( طيبة الجديدة والعاشر من رمضان).



وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظًا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقًا للقانون، واستيداءً لحق الدولة.



ونص القراران اللذان أصدرهما وزير الإسكان، على إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد الواقع على بعض قطع الأراضي بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة نحو 40 فدانا بالغابتين الخامسة والسابعة، وذلك دون سند من القانون، وكذا إزالة التعديات والإشغالات ووضـع اليد الـواقـع علـى قطعتي أرض بمساحة نحو ٢٠٢٥.٧٥م٢ مملـوكتين للهيئـة وخاضعتين لولايـة جهاز مدينـة طيبـة الجديدة.



كما نص القراران على أن يتولى جهازا مدينتي العاشر من رمضان وطيبة الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.