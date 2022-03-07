تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزايدت عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل عن تردد قناة مودة الفضائية 2022 على النايل سات باعتبارها واحدة من أبرز القنوات الدينية والإسلامية المجانية، والتي تعرض برنامجًا كاملًا للإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، كما تقدم عددًا من البرامج التي يقدمها مشايخ وعلماء وقراء، ومنها عرض مجموعة من حلقات برنامج الشيخ محمد العريفي.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، تردد قناة مودة الفضائية 2022 على النايل سات الدينية، وفقًا لما نُشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأبرز البرامج التي يتم عرضها على القناة خلال شهر شعبان الجاري في السطور التالية:

تردد قناة مودة الفضائية 2022 على النايل سات

ويمكن للراغبين في متابعة قناة مودة الدينية على النايل سات، ضبط تردد الريسفير كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات.

اسم القناة على الريسيفر: Mawda channel.

تردد القناة: 10815.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ 7/8.

الاستقطاب: أفقي.

برامج قناة المودة الدينية

وتقدم قناة المودة الدينية Mawda channel عددًا من البرامج الدينية التي يقدمها عدد من كبار المشايخ، والتي تهدف إلى هداية البشر إلى طريق الصواب، وتيسير الدين ونهيهم عن المحرمات، ومن تلك البرامج التي تقدمها القناة خلال شهر شعبان 1443 الجاري والتي تتضمن نحو 27 برنامجًا أبرزها:

- برنامج «الطيب» تقديم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

- برنامج «شهادة تقدير» تقديم الدكتور محمد الغليظ.

- برنامج «نص ساعة لقلبك» للشيخ علاء حامد.

- برنامج «طبطة» مع شريف مع الشيخ شريف شحاته.

وقناة المودة الدينية تمّ إطلاقها في 4 نوفمبر 2020، وهي تبث في عدد من الدول العربية، منها العراق واليمن والأردن، وتنتج البرامج الدينية وتبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.