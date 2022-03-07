بسبب خاتم فضة.. المؤبد لـ 3 متهمين قتلوا شابا لسرقته بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار وضاح محمد عبد السلام، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم بالسجن المؤبد لكل من " م.إ.أ" و" ع.م.م" و" م.ن.ح" لاتهامهم بقتل المجني عليه " أ.إ.ا"

كانت القضية رقم 20174 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص بعد تعرضه لعدة طعنات من 3عاطلين أثناء مقاومته لهم عقب سرقته بالإكراه بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان قيام كل من " م.إ.أ" ميكانيكي و" ع.م.م" عامل عفشة سيارات و" م.ن.ح" عامل بمقهى حال سير المجني عليه" أ.إ.أ" سائق من ممر السكة الحديد بمنطقة 45 استوقفه المتهمين وقام المتهم الثاني بتفتيشه وبحوزته سلاح أبيض وقام المتهمين الأول والثاني باستيقاف المجني عليه وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بالاستيلاء على خاتم فضة وتركوه ثم عاد إليهم مرة اخرى يطالب باسترداد الخاتم خاصته فحدثت مشادة بينهم فقام المتهم الأول بطعنه بالسلاح الأبيض في الرقبة والوجه وطعنه المتهم الثاني بسلاح أبيض في بطنه والمتهم الثالث تعدى عليه بالضرب، و بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم والأسلحة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.