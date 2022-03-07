مدينة المستقبل سيتي أفضل المدن تهتم بالتوسع العمراني بهدف تحقيق رغبة ملايين من الشباب في الحصول على المسكن المناسب بالمعايير القياسية؛ حيث تتميز بمساحتها الضخمة والتي تبلغ 11 ألف فدان، توجد في موقع من أكثر المواقع الحيوية على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي.

لذلك هي حلقة الوصل الأساسية بين شرق القاهرة وغربها، وفضلًا عن توفير مساكن للأسر والشباب هدفت إلى دعم الاستثمار؛ فهي بمثابة فرصة ذهبية لكبار رجال الأعمال لأنها تحتوي على العديد من المشروعات السكنية المتميزة والتي تُعد أفضل استثمار عقاري في المستقبل سيتي.

كمبوند كافانا ليك القاهرة الجديدة

افضل استثمار عقاري في المستقبل سيتي تابع لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير كبري الشركات العقارية تهتم بنيل رضى العملاء وتوفر كافة الخدمات في مشروعاتها، واجتهدت على اقتناء أحسن المواقع لمشروع كمبوند كافانا ليك سراي القاهرة الجديدة بالتحديد في الركن الجنوبي من كمبوند سراي بإطلالة مميزة على بحيرة صناعية تعتبر من أكبر البحيرات الموجودة بالقاهرة ويبعد الكمبوند مسافة 10 دقائق عن الجامعة الأمريكية والطريق الدائري ويساعد الموقع على دعم المشروع وتحقيق الرواج الاقتصادي في فترة زمنية وجيزة.

يُعد مشروع كافانا من التحف المعمارية التي تم تنفيذها ببراعة على يد شركة من أكبر الشركات المتخصصة في التصميمات المعمارية، ويوفر الكمبوند حياة مثالية للعملاء ونجد البحيرات الصناعية المنسقة بطريقة تخطف الأنظار، والفنادق العالمية التي تقدم كافة الخدمات على أحسن مستوى للعملاء، وغيرها من الخدمات الترفيهية لقضاء أجمل الأوقات.

تبلغ مساحة كمبوند كافانا نحو 50 فدان حظيت البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء بنسبة 14 فدان أما المباني فتنوعت لتوفير وحدات سكنية تصميمات إبداعية من: الفيلات المستقلة، التوين هاوس، التاون هاوس جميع الوحدات مساحات مختلفة بأسعار مميزة وأنظمة سداد مريحة.

كمبوند هاب تاون المستقبل سيتي

افضل استثمار عقاري في المستقبل سيتي عبارة عن مشروع سكني يتميز بالفخامة والذوق الرفيع من اهم مشروعات شركة حسن علام للتنمية العقارية واجتهدت على أن يكون كمبوند هاب تاون مدينة المستقبل تحفة فنية فريدة من نوعها توفر المسكن المناسب في بيئة تتسم بالهدوء بعيدًا عن الضوضاء.

يقع في الامتداد الشرقي للقاهرة الجديدة وهو موقع جغرافي بالقرب من محور بن زايد وهو من أهم المحاور لأنه يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة. كما نجد الجامعة الأمريكية من المؤسسات المهمة والداعمة كمبوند، ونلقى الضوء على خدمات الأمن داخل الكمبوند والتي وفرتها الشركة على أعلى مستوى من أجهزة أمنية متطورة ترصد الحركة داخل الكمبوند وتوفر أقصى درجة حماية، ولا نغفل عن الخدمات التجارية وغيرها من الخدمات الترفيهية والتي تهيئ للسكان مستوى معيشة راقي لذلك هو افضل استثمار عقاري في المستقبل سيتي.

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كمبوند سراي مدينة المستقبل

أحدث المشروعات السكنية في قلب مدينة المستقبل في موقع من أهم المواقع بالمدينة على طريق الامل يفصله مسافة قليلة عن الطريق الدائري والجامعة الامريكية من تطوير شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من الشركات العقارية الرائدة تسعى جاهدة لمعرفة كل ما هو مميز في مجال العقارات وتطبيقه على أرض الواقع.

بلغت نسبة المباني في كمبوند سراي افضل استثمار عقاري في المستقبل سيتي 18% ليضم وحدات سكنية أنواع مختلفة من الشقق السكنية، دوبلكس، الفلل، التوين هاوس، التاون هاوس جميع الوحدات مساحات مختلفة لترضى كافة الأذواق وتتدرج مساحة الفلل في الكمبوند لتبدأ من 165 متر لتصل إلى 260 متر تصميمات معمارية حديثة على أرقى مستوى بأسعار مناسبة.

كمبوند اوديسا صبور المستقبل سيتي

افضل استثمار عقاري في المستقبل سيتي تميز بالتصميمات العالمية تحت إشراف شركة من أكبر الشركات في التصميم الهندسي؛ حيث تم تنفيذ المشروع بدقة واحترافية لتلبية رغبة فئات مختلفة من العملاء من تطوير شركة الأهلي صبور للتنمية والاستثمار العقاري شركة تقدم كل ما هو جديد ومميز في مجال العقارات نتيجة خبرة سنوات طويلة.

يضم كمبوند اوديسا صبور وحدات سكنية تنوعت ما بين: الشقق السكنية، دوبلكس، توين هاوس، تاون هاوس بمساحات تناسب الجميع وتتراوح لتبدأ من 80 متر وتصل إلى 245 متر مربع، ومن الهام بالذكر يوفر الكمبوند خدمات شاملة من النوادي الرياضية لممارسة الرياضات المختلفة وإقامة المسابقات الكبرى، والمدارس، والمراكز الطبية المجهزة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الخدمات التجارية والأنشطة الترفيهية، وراعت الشركة المطورة الفئات المختلفة بتوفير أسعار مناسبة وأنظمة سداد متنوعة.

كمبوند بلوم فيلدز المستقبل سيتي

أهم إنجازات شركة تطوير مصر للتنمية العقارية من المشروعات المتميزة والتي حققت رواج اقتصادي تميز بالتصميمات العصرية الحديثة على يد نخبة من الاستشاريين الهندسيين، يوجد في موقع جغرافي على حدود العاصمة الإدارية الجديدة يفصله عن الجامعة الأمريكية مسافة 15 دقيقة أمام مشروع مدينتي.

تبلغ مساحة كمبوند بلوم فيلدز مدينة المستقبل افضل استثمار عقاري في المستقبل سيتي 415 فدان خصصت الشركة المطورة منها 320 فدان للوحدات السكنية، ويضم الكمبوند الفيلات المستقلة، التوين هاوس، التاون هاوس، الشقق السكنية مساحات متدرجة لتلائم كافة الأذواق، ومن الهام بالذكر يوفر المشروع الخدمات التجارية على أعلى مستوى؛ حيث توجد منطقة تجارية متكاملة بها العديد من المحلات التجارية لقضاء حاجة السكان، كما يوفر المشروع نادي صحي رياضي لممارسة أنواع الرياضات المختلفة.