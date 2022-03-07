"تموين برج العرب": ضبط سلع تموينية بالسوق السوداء

قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف محمد شبور رئيس الرقابة وعضوية المفتش مالك الشافعى بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط أحد المحلات بمدينة برج العرب بحيازته تجميع سلع تموينية متنوعة محظور بيعها خارج المنظومة التموينية بغرض بيعها فى السوق السوداء والتربح من فارق الأسعار.

وقد تم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية:

عدد ٤٧ كرتونة زيت تمويني مدعم بداخل كل كرتونة ١٢ زجاجة زيت فئة ١ كجم باجمالي كمية قدرها ٥٦٤ زجاجة

عدد ٣٨ بالتة سكر تمويني مدعم بداخل كل بالتة ٢٠ كيس سكر فئة ١ كجم بإجمالي كمية قدرها ٧٦٠ كجم

عدد ٩ بالتة ارز تمويني مدعم بداخل كل بالتة ٢٠ كيس أرز فئة ١ كجم بإجمالي كمية قدرها ١٨٠ كجم

عدد ٢٨ علبة جبن بيضاء مختلفة الاوزان

عدد ١٢ علبة سمن مختلف الأوزان

عدد ١٢ زجاجة خل وزن ١ كجم

عدد ٥٠ باكو شاي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.