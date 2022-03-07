منظمة إيطالية: حظيرة من بين كل 4 حظائر معرضة للخطر بعد توقف واردات الحبوب من المجر

أعلن إيتوري برانديني رئيس منظمة "كولديريتي" للزراعة الإيطالية أن حظيرة من كل 4 حظائر، تعتمد على الذرة لتغذية الحيوانات، في إيطاليا "معرضة للخطر" بعد قرار المجر وقف صادرات الحبوب، وفول الصويا وعباد الشمس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتوقفت شحنات الحبوب من المجر وأوكرانيا، اللتين تمثلان أكبر مزودي الحبوب التي لا غني عنها لإيطاليا، وفقا لبرانديني، الذي استنكر قرار المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، معتبرا وقف المجر تصدير القمح والحبوب الأخرى مثل الجاودار والشعير والشوفان وفول الصويا وعباد الشمس حتى 22 مايو "سلوك غير مسؤول".

وحث برانديني، في بيان، المفوضية الأوروبية على "التدخل المناسب لوقف السلوك العبثي وضمان العمل المنتظم للسوق الموحدة"، مشيرا إلى أنه "تم إخطار بروكسل بقرار يهدد السوق الموحدة ويقوض أسس الاتحاد الأوروبي".

وفي عام 2021، وصلت وارادت إيطاليا من المجر لـ 1.6 مليار كيلوغرام من الذرة، بينما وصل 0.65 مليار كيلوغرام آخر من أوكرانيا بإجمالي 2.25 مليار كيلوغرام تمثل نحو نصف إجمالي واردات إيطاليا، التي تعتمد على الدول الأجنبية لتأمين أكثر من نصف احتياجاتها، حسب إحصائيات كولديريتي.

وحذر برانديني "إننا نواجه مرحلة جديدة من الأزمة، فبعد ارتفاع الأسعار يأتي الخطر الحقيقي المتمثل في عدم القدرة على ضمان تغذية الماشية"، مشيرا إلى أن "هناك، من بين أمور أخرى، 8.5 مليون خنزير، و6.4 مليون رأس ماشية وأكثر من 6 ملايين رأس غنم، لإنقاذها".