موانئ البحر الأحمر تتداول 526 شاحنة و973 طن بضائع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، تداول 526 شاحنة، و973 طن بضائع عامة ومتنوعة، و43 سيارة ملاكى.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر فى بيان اليوم أن الصادرات شملت تداول 202 شاحنة و11 سيارة ملاكى، كما تضمنت الواردات تداول 973 طن بضائع عامة ومتنوعة، و324 شاحنة، و32 سيارة ملاكى، وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدون إكسبريس) بحمولة 108 شاحنات و11 سيارة ملاكى، والسفينة (دليلة) بحمولة 95 شاحنة و19 سيارة ملاكى، والسفينة (الحرية) بحمولة 59 شاحنة وغادرته السفينة (أمل) بحمولة 93 شاحنة و11 سيارة ملاكى، والسفينة (بوسيدون إكسبريس) بحمولة 109 شاحنات.

وأشارت الهيئة إلى أن ميناء نويبع استقبل 3 سفن (سيناء، عمان، أيلة)؛ حيث تم استقبال 62 شاحنة بحمولة 771 طن بضائع عامة و202 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا، وسيارتين ملاكى.

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