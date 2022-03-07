قامت وزارة الداخلية، ممثلة في السجل المدني للمواطنين، بإتاحة إمكانية استخراج أو تجديد أو إصدار بدل تالف لبطاقة الرقم القومي من 17 مولًا تجاريًا «الأسواق التجارية» في عدد من المحافظات كمرحلة أولي، للتيسير على كبار السن، وتسهيل الخدمات المقدمة، فضلًا عن إمكانية الاتصال بالخط الساخن التابع للوزارة لإنهاء الخدمات من المنزل.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المولات التجارية، في السطور التالية:

أماكن تواجد السجل المدني في المولات التجارية

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم افتتاح عدد من فروع السجل المدني داخل بعض المولات الكبرى في عدة محافظات، وهي كما يلي:

- جنينة مول بمدينة نصر

- سيتى ستارز

- مول مصر الجديدة

- مكسيم مول التجمع الخامس

- إيير مول مطار القاهرة الدولي

- سيتى سنتر كارفور المعادي

- تاون سنتر السلام

- جولف سيتى مول العبور

- سيتى سنتر ألماظة طريق القاهرة السويس

- مول طريق القاهرة - الإسماعيلية

- أفينيو مول الرحاب

- مول العرب الشيخ زايد

- مول مصر 6 أكتوبر

- داندي مول طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

- سيتى سنتر كارفور الإسكندرية

- مول طنطا والعروبة مول مدينة طنطا

- سيتى سنتر مول مدينة الغردقة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المولات التجارية

وحتى يتمكن المواطنون من استخراج بطاقة الرقم القومي من فروع السجل المدني الموجودة داخل المولات التجارية، يجب اتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى الفرع.

- شراء استمارة البطاقة الشخصية، وهي كالآتي: «استمارة VIP ويصل سعرها لنحو 170 جنيهًا، ويمكن تسلمها في اليوم التالي، الاستمارة المستعجلة وسعرها 120 جنيهًا ويتم تسلمها بعد 3 أيام، والاستمارة العادية وسعرها 45 جنيهًا، والاستلام بعد 15 يومًا».

- بعد الحصول على الاستمارة المناسبة، قم باستيفاء البيانات المطلوبة، بداية من الاسم، الرقم القومي على شهادة الميلاد، إثبات الوظيفة، محل الإقامة، الحالة الاجتماعية.

- تسليم الاستمارة إلى الموظف، مع عرض أصل المستندات الدالة على البيانات للاطلاع فقط.

- يتم تسلم بطاقة الرقم القومي وفق نوع الاستمارة من نفس المكان.