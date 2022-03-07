موانئ بورسعيد تتداول 22 سفينة وتشحن 3060 طن صودا ك أو ية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة، بالإضافة إلى شحن 3 آلاف و60 طن صودا ك أو ية بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية فى بيان اليوم الإثنين، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن أخرى، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة (AOASIA) للبضائع عامة، لشحن 3060 طن صودا ك أو ية من الميناء، وغادرته سفينة حاويات، وتوجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، وعمليات الشحن على الأرصفة.

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