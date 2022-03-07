عادل حمودة ومنال لاشين يعزيان الدكتور أحمد عكاشة في رحيل زوجته

الفجر الفني
الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل حمودة
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يتقدم الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، والأستاذة منال لاشين رئيس تحرير جريدة الفجر بخالص التعازي للعالم الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، في وفاة زوجته، ووالدة كل من: الدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.


وتتقدم "الفجر"، بخالص العزاء، لأسرة الفقيدة رحمها الله تعالى، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.

عادل حمودة جريدة الفجر الدكتور أحمد عكاشة صحيفة الفجر الكاتب الصحفي عادل حمودة

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