رئيس كازاخستان يمنح غرفة أبوظبي ميدالية اليوبيل

منح فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان؛ سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ميدالية اليوبيل بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية كازاخستان، وذلك تقديرًا للدور الفاعل والجهود المقدرة التي تقودها غرفة أبوظبي في ترسيخ زخم العلاقات الثنائية بين إمارة أبوظبي وكازاخستان على المستوى الاقتصادي في العديد من المجالات.

وقام بتسليم الميدالية سعادة ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات، خلال زيارته لمبنى الغرفة والوفد الدبلوماسي المرافق له، حيث أثنى على الدور الكبير الذي لعبته غرفة أبوظبي في تعزيز أواصر التعاون والصداقة مع كازاخستان، ودورها البارز في إتاحة مجالات التعاون التجاري والاستثماري.

وقد ثمّن مدير عام غرفة أبوظبي التكريم الذي حظيت به الغرفة من الرئيس الكازاخستاني، مؤكدًا متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتي تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مؤكدًا أن العلاقات بين الإمارات وكازاخستان تقوم على أسس ثابتة من المشاريع المشتركة الناجحة، والمبنية على الثقة المتبادلة، مما أسهم في تعاظم الفرص والحلول العملية والنتائج الملموسة التي تصب في مصلحة بيئة الأعمال لدى الجانبين".

كما تقدم المهيري بخالص التهاني والتبريكات لجمهورية كازخستان وشعبها الصديق بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلالها.

من جانبه أكد سعادة ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات" وام " أن دولة الامارات تعتبر شريكا استراتيجيا مهما لجمهورية كازاخستان في العالم العربي والشرق الاوسط مشيرا إلى ان العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ونموا مستمرا على مختلف الأصعدة.

واشار إلى إنه في العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى نحو 700 مليون دولار مؤكدا على دور غرفة أبوظبي البارز في تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وتشهد العلاقات الإماراتية الكازاخستانية تطورًا ملحوظا ًفي كافة المجالات، وتعد نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، حيث زاد إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وكازاخستان بين عامي 2016 و2020 من 246 مليون دولار في عام 2016 إلى 470 مليون دولار عام 2020.

وتضطلع غرفة أبوظبي بدور هام في الارتقاء بهذه العلاقة المتنامية على المستوى الاقتصادي والاستثماري، حيث قامت الغرفة بتنظيم عدد من الفعاليات المشتركة للتعريف ببيئة الاستثمار في البلدين الصديقين وفرص التعاون المشترك، حيث أسهمت في إبرام عدد من اتفاقيات التعاون، مثل ملتقى الأعمال الإماراتي الكازاخستاني الذي عقد في العام 2018.

كما نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في عام 2020 بالتعاون مع اتحاد غرف الدولة لقاء مشترك مع فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، الذي شهد حضورًا رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمحلية من الجانبين الإماراتي والكازاخستاني وأصحاب الأعمال الإماراتيين والكازاخستانيين من مختلف القطاعات الاقتصادية، وجرى خلال اللقاء توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الجانبين الاماراتي والكازاخستاني شملت قطاعات اقتصادية خاصة في المجال التعليمي ومجال الصناعات الزراعية ومجال الخدمات اللوجستية.

كما استقبلت غرفة أبوظبي عدد 4 وفود دبلوماسية من كازخستان خلال الأعوام الخمسة الماضية، وقامت بتنظيم زيارة وفدين لكازخستان للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة.