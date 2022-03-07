خام دبي يسجل أكبر ارتفاع على الإطلاق في بورصة طوكيو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع سعر العقود الآجلة لنفط خام دبي القياسي في بورصة طوكيو للسلع يوم الاثنين، مسجلًا أكبر زيادة يومية على الإطلاق بأكثر من 100 ألف ين /970 دولارا تقريبا/ لكل كيلولتر/1000 لتر/.

وجاء الارتفاع مع تزايد المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط الخام من روسيا.

وارتفع سعر عقود التسليم في أغسطس بمقدار 10530 ين من يوم الجمعة لينتهي عند 77240 ين للكيلولتر، أعلى مستوى منذ ما قبل انهيار مصرف الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في سبتمبر 2008.

وفي بورصة أوساكا يوم الاثنين، قفزت العقود الآجلة الرئيسية للذهب، التي يتم تسليمها في فبراير 2023، لفترة وجيزة لتصل إلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 7377 ين لكل غرام. واجتذب المعدن الثمين كملاذ آمن عمليات الشراء وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

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