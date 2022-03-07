الموارد البشرية بعجمان تحصل على 7 مواصفات دولية

تسلم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي-ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية شهادات 7 مواصفات دولية حصلت عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان في مجال الموارد البشرية والجودة من المعهد البريطاني للمعايير BSI Group.

وأشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بحصول الدائرة على المواصفات الدولية واتباع أفضل الاستراتيجيات الرامية إلى تطبيق المعاييرالعالمية في كافة الممارسات التي تعزز الحوكمة وجودة الخدمات والعمليات بطريقة مثالية لتحقيق أهداف الريادة في مجالات العملالحكومي وترجمة التوجهات الحكومية وتحقيق رؤية عجمان في الوصول إلى حكومة متميزة.

من جانبه أكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي-مدير عام دائرة الموارد البشرية أن حصول الدائرة على سبع مواصفات دولية يعد إنجازًا يضاف إلى سجل الدائرة والذي جاء نتيجة للعمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل لتحقيق كافة متطلبات ومعاييرالمواصفات وتطبيق الأنظمة الإدارية الفعالة والإلتزام بالتحسين المستمر والمراجعة الدورية بهدف التطوير وتحقيق التميز في كافة المجالات.

و أشار إلى حرص الدائرة على نشر ثقافة التميز من خلال تبني وتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أهدافها في إعداد واعتمادالسياسات العامة ذات العلاقة بالموارد البشرية الحكومية والعمل على ضمان حسن تنفيذها على الوجه الأمثل وتقييم نتائج التطبيق بمايتمشى مع رؤى الإمارة وتقديم خدمات تتسم بالجودة العالية تراعي احتياجات المعنيين وتسهم في تعزيز الأداء العام.

وقد حصلت الدائرة على مواصفة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 والتي تسعى إلى تعزيز مستويات جودة الخدمات المقدمةوالارتقاء بها وفق أفضل المعايير العالمية وتحقيق رضا الموظفين والمتعاملين وتلبية احتياجاتهم والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فضلًا عنمراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات بكفاءة وفعالية.

وفي إطار سعي الدائرة نحو التعزيز من قدرات تخطيط القوى العاملة لديها والاستجابة بشكل أكثر فعالية للمتطلبات الحالية والمتوقعةلسوق العمل وبيئة الأعمال الدولية التي تطمح للتغيير باستمرار فقد حصلت الدائرة أيضًا على المواصفة الدولية لتخطيط القوى العاملةISO30409:2016 والتي تقدم جملة من الإرشادات وأطر التخطيط للكوادر الوظيفية بما يحدث نقلة نوعية في التخطيط لاحتياجاتالدائرة من رأس المال البشري.

وحرصا من الدائرة على تطبيق أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية والحوكمة فقد طبقت الدائرة المواصفة العالمية ISO30408: 2016 والتي تهدف تقديم إرشادات حول الأدوات والعمليات والممارسات التي يجب اتباعها في إدارة الموارد البشرية لضمان تحقيق مبادئالحوكمة المختلفة والتي تشمل على التميز والكفاءة والمساءلة.

وتحقيقا للهدف الاستراتيجي المتمثل بـ "إدارة المعرفة بكفاءة وفعالية" فقد طبقت الدائرة مواصفة نظام إدارة المعرفة ISO 30401:2018 التي تهدف إلى خلق بيئة معرفية لصنع القرار بشكل أفضل وبوتيرة أسرع ودعم نمو وتطور رأس المال المعرفي بالإضافة إلى تبادل الخبرات المتخصصة وتعزيز وحفظ ومشاركة المعارف التي تمتلكها الوحدات التنظيمية في الدائرة والموظفين والاستغلال الأمثل لها.

وأولت دائرة الموارد البشرية اهتماما كبيرا بتطبيق أنظمة إدارة الأزمات وعلى رأسها المواصفة الدولية لاستمرارية الأعمالISO22301:2019 ومواصفة إدارة المخاطر ISO31000:2018 لا سيما خلال جائحة كوفيد-19 وذلك لاستيعاب كافة السيناريوهات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ مما أسهم في تخفيف المخاطر والحد من تعطل سير الأعمال وسرع من وتيرة التعافي خلال وبعدالأزمة.

كما هدفت المواصفتان إلى تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها وتبني نهج استباقي لخفض تأثير الحوادث لأدنىمستوى وضمان استمرارية الخدمات والأنشطة الأساسية خلال الأزمات.

وتسعى دائرة الموارد البشرية باستمرار إلى تعزيز الأداء التشغيلي وتطبيق المعايير العالمية في التدريب والتطوير وإدارة الكفاءات وذلكمن خلال حصولها على المواصفة الدولية لنظام الكفاءات والتدريب ISO10015:2019 والتي تهدف إلى تطوير أداء الموظفين ورفع مستوى انتاجيتهم والارتقاء بمستوى الرضا الوظيفي وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح عبر تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين وربطها بالكفاءات المطلوبة وضمان جودة تصميم وتخطيط التدريب والتركيز على تنفيذ البرامج المتنوعة للتدريب.