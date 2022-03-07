الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في نحو عام

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلقت سوق الأسهم الأوروبية الاثنين 7 مارس عند أدنى مستوى في نحو عام، لكنها تمكنت من تقليص خسائرها بعد أن تلقت دعمًا من قفزة 4.3% لأسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط فوق 130 دولارًا للبرميل.

وقلص المؤشر STOXX600 الأوروبي خسائر بلغت نحو 3% ليغلق منخفضًا 1.1%، وجاءت أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات في مقدمة الخاسرين.

وسجل المؤشر FTSE البريطاني المثقل بأسهم شركات السلع الأولية أقل خسارة بين المؤشرات الرئيسية في أوروبا مع تراجعه 0.4% بدعم من ارتفاع أسهم BP وSHELL بنحو 3.8% و8% على الترتيب، بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حظرًا على استيراد النفط من روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وشكلت روسيا 17%من الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي و40% من الاستهلاك الأوروبي في 2021، حسب مذكرة من بنك Goldman Sachs

وأغلق المؤشر DAX الألماني منخفضًا 2%، موسعًا خسائره إلى أكثر من 20% من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في 5  يناير 2022.

وأنهى مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو الجلسة منخفضًا 4.1% إلى أدنى مستوى في 13 شهرًا قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع وسط آراء متباينة بشأن كيف سيرد البنك على التأثير الاقتصادي لحرب أوكرانيا.

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