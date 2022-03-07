منطقة عجمان الحرة تسجل نموا بنسبة 17 % في شركات قطاع التعليم عام 2021



عززت منطقة عجمان الحرة مكانتها الريادية كمركز أعمال استراتيجي، حيث كشفت عن نتائج أدائها التشغيلي لعام 2021، مُسجلةً نموا بنسبة 17 % في عدد المنشآت في قطاع التعليم مقارنة بعام 2020 إذ أصبحت تضم أكثر من 240 منشأة تعليمية، ما يعكس حرصها على المساهمة في مسيرة النمو التي يشهدها القطاع في إمارة عجمان.

ويعزى النمو في عدد المنشآت في قطاع التعليم المسجلة داخل المنطقة الحرة إلى موقعها الاستراتيجي، ومرافقها المتطورة وبنيتها التحتية الحديثة، وخدماتها المبتكرة والمتاحة عبر قنوات ذكية، إضافة إلى مجموعة واسعة من الحوافز التي تقدّمها لتلبية احتياجات قطاع التعليم ووتُبرِز هذه الزيادة تنامي ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالمنطقة الحرة ومنظومة خدماتها وتسهيلاتها.

ويعكس نجاح المنطقة الحرة في استقطاب المنشآت في قطاع التعليم ثقتها بالدور المحوري للقطاع كقوةٍ دافعة لنمو مُختلف القطاعات الأخرى عبر تدريب وتمكين القوى العاملة المؤهلة لتلبية احتياجات السوق.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان إن القطاع التعليمي يكتسب أهميةً بالغة في بناء الدول وتقدّمها، وتحقيق النمو الاقتصادي، وإرساء الأساس المتين لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ويمثل دعم القطاع وتطويره أولوية رئيسية في الرؤى الوطنية التنموية، كما يشكل تقدُّم التعليم وتعزيز دوره كرافد اقتصادي وتنموي إحدى المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية منطقة عجمان الحرة.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي حرص حرة عجمان على توفير كافة سبل الدعم لضمان نمو المنشآت التعليمية داخل المنطقة وتوسيع أنشطتها وتحقيق أهدافها الاسترلتيجية.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن المؤشرات والنتائج التي تحققت خلال العام الماضي تبرز نقاط القوة في الأداء التشغيلي لمنطقة عجمان الحرة، ونجاح استراتيجياتها الرامية إلى تعزيز قطاع التعليم..مجددًا التأكيد على الالتزام بمواصلة بناء البيئة المُثلى للمرافق التعليمية وتمكينها باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة.

وعلى مدار السنوات الماضية تمكنت منطقة عجمان الحرة من ترسيخ حضورها كمركزٍ رئيسي للأعمال، مدعومةً بتسهيلات عالمية المستوى، وحلول متكاملة ومزايا تنافسية لتسهيل إجراءات الأعمال.. وتواصل المنطقة الحرة مساهمتها الفعالة في الجهود الرامية لتعزيز مكانة عجمان ضمن أبرز الوجهات الإستثمارية المفضلة على الخريطة الإقليمية.