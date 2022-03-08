أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-3-2022.. المعدن الأصفر يستقر عند أعلى مستوي فى عامين

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الثلاثاء، بسوق الصاغة فى مصر، ليسجل المعدن الأصفر مستويات مرتفعة لم يصل لها منذ عامين بعد نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفع سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات.

وجاءت أسعار الذهب فى مصر على النحو التالي:

جرام الذهب اليوم عيار 24 سعر 1000 جنيها.

جرام الذهب عيار 21 سعر 875 جنيها.

جرام الذهب عيار 18 سعر 750 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 7000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عالميًا

واصل الذهب مكاسبه، اليوم الاثنين، مع ازدياد طلب المستثمرين على أصول الملاذ الآمن جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتخطت أسعار المعدن النفيس حاجز 2،000 دولار أمريكي للأوقية في تداولات اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية بنسبة 1% إلى 1،986.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 5:20 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ التاسع عشر من أغسطس/آب 2020 عند 2،000.69 في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية. وسجل المعدن 1،989.96 في آخر التعاملات.

كما ازدادت حيازات أكبر صندوق مُتداول في البورصة مدعوم بالذهب SPDR Gold Trust بمقدار 0.4% إلى 1،054.3 طن يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ منتصف مارس/آذار 2021.

الذهب ليس الرابح الوحيد، إذ قفزت أسعار البلاديوم بواقع 5.6% إلى 3،170.49 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3،172.22 في وقت مبكر من جلسة اليوم. ويُشار إلى أن روسيا تنتج 40% من المعدن الذي تستخدمه شركات صناعة السيارات.