الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة غدا الثلاثاء، ما بين 2-4 درجات وذلك على القاهرة الكبري والوجه البحري حيث تسجل 25 درجة خلال ساعات النهار، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد 35 درجة، والسواحل الشرقية والغربية يسود طقس معتدل الحرارة وتسجل 20 درجة مئوية، كما يسود طقس غائم جزئيا، على المحافظات الشمالية وشمال الدلتا، مع توقعات بسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على اقصى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ويسود طقس مشمس على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مع وجود أتربة عالقة في الجو على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري.

أمطار على السواحل الأربعاء

وعن حالة الطقس يوم الأربعاء المقبل ذكرت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة تعود إلى الانخفاض مرة أخرى، حيث ستتراوح ما بين 19-22 درجة، على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الغربية والشرقية والغربية ووسط سيناء، في حين يسود طقس حار على محافظات جنوب البلاد، حيث تسجل درجات الحرارة 36 درجة مئوية، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة، كما يسود طقس غائم على معظم مدن ومحافظات الجمهورية يصاحبها نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة.

انخفاض درجات الحرارة الخميس

وعن طقس الخميس يتوقع الخبراء استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع محافظات الجمهورية، وهي مثيرة للرمال والأتربة، يصاحبها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة، كما يشهد انخفاضا في درجات الحرارة ما بين 3-4 درجات ليسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 17.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.