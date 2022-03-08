حازت جائزة التميز الحكومي لعامين.. محافظ دمياط تكشف عن خطط تطوير رأس البر

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مدينة رأس البر مميزة جدًا، سواء في تصميمها الذي يتميز بشوارع متوازية ومتعارضة، ما جعلها تفوز بجائزة التميز الحكومي لسنتين على التوالي، وهو تخطيط غير موجود في كثير من المدن.

وأضافت الدكتور منال عوض، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الفضائية المصرية"، مساء اليوم الإثنين، أنه كان هناك بعض التحديات وبالتعامل معها أصبحت الأمور أفضل كثيرًا، لافتة إلى ممشى اللسان، الذي تشتهر به المدينة، موضحة أنه تم البدء في تطويره لأنه كان متهالك، وكانت بعض أسواره تسقط.

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