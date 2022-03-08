أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء 8-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء 8-3-2022، بعد ارتفاعها وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث إن سعر الكندوز 155 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 140- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 140-150 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار حسب المنطقة والمحافظة، وذلك قبل بدء موسم رمضان الكريم، والذى يسجل زيادة ملحوظة في الاستهلاك.

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 140-165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

 

 

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