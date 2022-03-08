جوجل يغير وجهته الرئيسية احتفالا باليوم العالمي للمرأة 2022

غير محرك البحث الشهير جوجل واجهته الرئيسية احتفالا باليوم العالمي للمرأة 2022، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

احتفال جوجل باليوم العالمي للمرأة

وقام محرك البحث جوجل بنشر مجموعة رسومات متحركة تعبر عن النساء من كل أنحاء العالم من مختلف الجنسيات والمهن والأعمار.

جوجل يغير واجهته الرئيسية

ووضح محرك البحث الشهير جوجل، صور عدة ووضع واجهتهم صورة تشمل وجوه متنوعة من النساء، من فئات عمرية مختلفة.

كما قام جوجل بوضع صور للمرأة وهي تقوم بعملها في العديد من مختلف المجالات، من الزراعة والطب ولأعمال اليدوية وخلافه.

معلومات مهمة عن يوم المرأة العالمي

يوم المرأة العالمي يكون في 8 مارس من كل عام.

ويوم 8 مارس عام 1908 خرجت فيه مسيرة احتجاجية بها 15 ألف امرأة إلى شوارع مدينة نيويورك

كان هدف المسيرة تقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

أعلن فيما بعد الحزب الاشتراكي الأمريكي، أن هذا اليوم سيكون يوم المرأة،

يحمل يوم المرأة العالمي هذا العام 2022 شعار "كسر التحيز"، لتتمكن المرأة من تحقيق كافة أحلامها وتحقيق المساواه.

حقائق مدهشة عن المرأة

النساء يفضلن الصوت الهادي ويتمكنون من سماع الأصوات البسيطة

تتمتع النساء بحاسة شم أفضل من الرجال.

تتكلم النساء 13000 كلمة أكثر من الرجال في اليوم الواحد.

النساء يشربن أسرع من الرجال لأن جسم الأنثى يحتوي على كمية أقل من الماء في أنسجته.

القشرة الحزامية الأمامية للمرأة أكبر من الرجل لذا تمتنع عن المخاطرة.