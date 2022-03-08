أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 8-3-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، ليسجل كيلو الطماطم نحو 7 جنيهات وجاءت الأسعار كالتالي:

خيار   12 جنيهًا
جزر 7.5 جنيهًا
بصل ابيض  5 جنيهًا
بصل احمر 5 جنيهًا
بذنجان ابيض  12 جنيهًا
بذنجان عروس 12 جنيهًا
بذنجان رومي  12 جنيهًا
بطاطس 8 جنيهًا
فلفل الوان 27 جنيهًا
ليمون بلدي 15 جنيهًا
كوسة 15 جنيهًا
بنجر 12 جنيهًا
لفت 4 جنيهًا

ثوم شبك 10 جنيهًا
كرنب بلدى 15 جنيهًا
ملوخيه 14 جنيهًا
قلقاس10 جنيهًا

قرنبيط 15 جنيهًا
بسله  12 جنيهًا
بطاطا سكري 5 جنيهًا
كابوتشا 5 جنيهًا
مشروم 22 جنيهًا
حزمه سبانخ 4 جنيهًا

 

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